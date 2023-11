Homem perde o controle de moto e cai de viaduto em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na manhã desta quarta-feira (8), um acidente envolvendo um motociclista resultou em ferimentos após a perda de controle da moto e a subsequente queda do viaduto Afonso Pansan, na região do Jardim Brasil, em Americana.

Conforme apurado pelo Portal, o homem trafegava com sua motocicleta no sentido do bairro Antônio Zanaga quando, escorregou em areia que estava sobre o viaduto. Esse incidente levou à perda de controle do veículo e à queda do viaduto para a Avenida Henrique Roberto Guilherme Alberto Brechmacher.

Testemunhas presentes no local acionaram imediatamente a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que prontamente se dirigiram à área do acidente. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. De acordo com a assessoria da prefeitura de Americana, o quadro de saúde do paciente é estável e todos os seus movimentos estão preservados. Ele será submetido a exames de imagem e seguirá para reavaliação médica