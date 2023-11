Jovem que caiu do viaduto não sofreu fraturas, confirma hospital

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Informações divulgadas pelo Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, responsável pelo atendimento ao jovem, de 21 anos, que caiu do viaduto Afonso Pansan, em Americana, na manhã desta quarta-feira(8), revelam que o paciente não apresenta fraturas, segundo avaliação médica.

O acidente ocorreu quando o motociclista, transitando em direção ao bairro Antônio Zanaga, perdeu o controle de sua moto, supostamente devido a uma área escorregadia no viaduto Afonso Pansan, resultando na queda para a Avenida Henrique Roberto Guilherme Alberto Brechmacher, na região do Jardim Brasil.

De acordo com a assessoria do HM, o quadro clínico do paciente é relatado como dentro da normalidade, com sinais vitais como respiração e pressão arterial dentro dos padrões regulares. Após a realização de um exame de raio-X, nenhum osso fraturado foi detectado. Posteriormente, o paciente foi submetido a uma tomografia do crânio, aguardando o laudo e uma nova avaliação médica.

Os familiares do jovem foram prontamente informados pela equipe médica sobre seu estado de saúde, proporcionando-lhes alguma tranquilidade diante da situação.