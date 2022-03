Import Móveis Outlet realiza mega promoção do mês do consumidor

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Import Móveis Outlet de Santa Bárbara d’Oeste realiza em março uma mega promoção do mês do consumidor. Entre as promoções há produtos com até R$ 700 de desconto.

Para ter acesso aos produtos que fazem parte da campanha é preciso entrar no grupo criado pela Import. Clique aqui para fazer parte do grupo de descontos.

Os produtos podem ser parcelados em até 12 vezes sem juros nos cartões. Além de possuir milhares de itens à pronta entrega, o Outlet também tem um amplo catálogo disponibilizado aos clientes para encomendas nas mais diversas cores e materiais.

Confira alguns dos produtos selecionados:

Além dos itens selecionados, a loja também oferece tapetes, poltronas, sofás de design e retráteis, banquetas, puffs, mesas, cadeiras, itens de decoração e muito mais.

A loja fica na Rua da Agricultura, 4140, em Santa Bárbara d’Oeste (paralelo à Av. Santa Bárbara, passando o Atacadão) e funciona de segunda a sexta das 9h às 18h e aos sábados das 9h às 16h.

Você pode acompanhar as novidades da loja Import Móveis pelo Instagram no @importmoveisoutlet (clique aqui).