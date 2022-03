Lojas Kacyumara realiza promoção de edredons, cobre-leitos e lingeries

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Devido ao sucesso, as Lojas Kacyumara prorrogaram a “Semana do Edredom e Cobre leito e Semana da Lingerie”. As campanhas que se encerravam no dia 20, mas a empresa decidiu estender até dia 31 de março.

Na linha de edredons e cobre-leitos são modelos selecionados de 300 e 200 fios com até 30% de desconto em todas as lojas da rede.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nas lojas de Americana ainda acontece a semana da Lingerie, com ate 20% de desconto nas melhores marcas do mercado como Duloren, Triumph, Recco, entre outras.

A Kacyumara ainda oferece parcelamento das compras em até 10 vexes sem juros nos cartões de crédito (parcela mínima de R$10).

Fique por dentro das novidades e promoções através do Instagram @Lojaskacyumara (clique aqui)

Confira o endereço mais próximo para realizar suas compras:

Americana:

Matriz

Avenida Afonso Pansan, 635, Vila Bertini.

Bonifácio

Rua José Bonifácio, 235, Centro

Carioba

Rua Carioba, 33, Centro

Araras:

Rua Marechal Deodoro, 832, Centro

⠀

Limeira:

Rua Tiradentes, 969, Centro

⠀

Piracicaba:

Avenida Carlos Botelho, 477, São Dimas

Santa Bárbara d’Oeste:

Rua Graça Martins, 4, Centro