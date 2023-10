Influenciador morre após sofrer acidente de bicicleta

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O influenciador Tassio Bacelar morreu nesta quarta-feira, 25, após sofrer um acidente de bicicleta em Salvador, na Bahia. As informações são do jornal

Tassio estava internado desde sexta-feira, 20, dia do incidente. Por causa da queda, o influenciador teve traumatismo craniano. Enquanto estava internado, Tassio sofreu ainda com convulsões e uma pneumonia.

Com mais de 720 mil seguidores no Instagram, o influenciador fazia um “humor levinho”, como descreve em sua própria ‘bio’ da rede social, com dicas e piadas sobre o uso da maconha.

Nas redes sociais, Melissa Said, sua mulher, postou um vídeo com momentos ao lado do influenciador e escreveu: “Para sempre no meu coração, meu amor. Te amo mais que tudo”. André Muinhos, amigo de Tassio, também deixou sua mensagem: “Te amo, jamais esquecerei de você”, escreveu. “Queria que fosse uma brincadeira Falei com você esses dias e não me despedi.”