Ingressos do The Town esgotam após 1º fim de semana de festival

Os ingressos para o The Town estão oficialmente esgotados, conforme anunciado pela organização do evento nesta terça-feira, 5 de setembro. O festival ainda ocorre nos dias 7, 9 e 10 (quinta do feriado, sábado e domingo) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O primeiro final de semana de shows ocorreu no sábado, 2, e no domingo, 3, com apresentações de Bruno Mars, Demi Lovato, Post Malone, Iggy Azalea, Luísa Sonza, Ney Matogrosso e mais.

O dia 7 de setembro, quando a banda Maroon 5 se apresenta, era o único dia que ainda tinha ingressos disponíveis, mas as entradas acabaram nesta terça.

Os ingressos variavam entre R$ 407,50 (meia-entrada) e R$ 815 (inteira). O restante das datas, que incluem atrações como Bruno Mars e Foo Fighters, foram mais disputadas e esgotaram rapidamente.