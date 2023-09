Lojas Kacyumara: Quinzena da Lingerie e Travesseiros começa amanhã

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Amanhã é o grande dia para os amantes de conforto e estilo. As lojas Kacyumara darão início à tão aguardada Quinzena da Lingerie e Travesseiros, que promete surpreender os clientes com muitas ofertas. De 6 a 20 de setembro, as lojas Kacyumara oferecerão descontos de até 20% em modelos selecionados de roupas íntimas e travesseiros de alta qualidade.

Lembrando que a unidade de Americana Matriz fica aberta até as 20h. As lojas possuem estacionamento próprio e oferecem parcelamento das compras em até 10x sem juros nos cartões.

Não perca a oportunidade de renovar seu guarda-roupa íntimo e garantir noites de sono mais confortáveis. As ofertas do setor de travesseiros serão válidas nas 8 unidades da rede, enquanto as promoções do setor de moda íntima estarão disponíveis apenas nas lojas da cidade de Americana.

Confira o endereço mais próximo para realizar suas compras:

– Americana:

– Matriz: Avenida Afonso Pansan, 635, Vila Bertini.

– Bonifácio: Rua José Bonifácio, 235, Centro

– Carioba: Rua Carioba, 33, Centro

– Araras: Rua Marechal Deodoro, 832, Centro

– Limeira: Rua Tiradentes, 969, Centro

– Santa Bárbara d’Oeste: Rua Graça Martins, 4, Centro

– Piracicaba: Avenida Carlos Botelho, 477, São Dimas

– Indaiatuba: Rua 15 de Novembro, 915, Centro