João chora ao desabafar sobre comentário racista de Rodolffo no BBB

O participante João caiu no choro ao desabafar sobre um comentário feito pelo cantor e colega de confinamento, Rodolffo. O momento aconteceu durante o ‘Jogo da Discórdia’, onde casa participante tinha que pontuar quem é o “melhor jogador”, “pior jogador” e quem faz “jogo sujo”.

Na sua vez de indicar as flechas, João aproveitou a chance para desabafar sobre um comentário feito pelo cantor no último final de semana. Durante o “monstro” Rodolffo e Caio usaram uma roupa de homem das cavernas. Quando estava colocando a fantasia, Rodolffo comparou o cabelo da peruca que estava usando com o cabelo black power de João.

“No sábado aconteceu uma situação lá no quarto cordel. Eu estou falando isso agora, é momento de muita coragem. O Rodolffo chegou a fazer uma piada, comparando a peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. Tocou num ponto muito específico, porque o jogo pode ser, sim, de coisas que a gente vive aqui dentro, mas também tem que ser um jogo de respeito”, desabafou João.

O comentario sobre o ato de racismo pegou o cantor de supresa. Ao ser questionado por Tiago Leifert se tinha algo para falar, ele reforçou o preconceito. “Se todo mundo observou como era a peruca do monstro, acredito eu que é um pouco semelhante. E não tem nada a ver isso”, disse Rodolfo.

João caiu no choro e recebeu o apoio de outros participantes. O programa fez um intervalo e depois da ação o cantor conversou com Camilla de Lucas que fez críticas e orientou o participante sobre suas falas.