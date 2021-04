Renan Bolsonaro cospe no rosto da mãe em vídeo no TikTok

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um vídeo de Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, ganhou repercussão nesta segunda-feira(6), nas redes sociais. Na gravação para o aplicativo TikTok, filho “04” aparece ao lado da mãe Ana Cristina Siqueira Valle.

No viral, Renan pede para que a mãe imite uma baleia. No momento em que Ana tenta simular o som, Renan cospe água na rosto dela. Ela reage a atitude do filho e dá um tapa, enquanto ele dá risada.

Filho de Jair Bolsonaro, Renan Bolsonaro cospe no rosto da própria mãe em vídeo [Parte 2 / 2] (Imagem: Reprodução / Instagram) pic.twitter.com/khxDgMjych — Álvaro Penerotti² (@VailaFAG) April 5, 2021

Em um vídeo divulgado no Instagram, Ana diz que apesar de ter ficado brava na hora, achou graça da brincadeira do filho. “Ele não cuspiu na minha cara, ele fez uma brincadeira como tantos filhos vêm fazendo com suas mães”, disse a ex-esposa de Bolsonaro.