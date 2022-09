Pesquisa QUAEST: Lula tem 46% e Bolsonaro, 33%

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (28), mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente, com 46% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 33%.

Se comparada a pesquisa do instituo na semana passada, Lula oscilou dois pontos para cima e Bolsonaro, um ponto para baixo.

Ciro Gomes (PDT) aparece com 6%, e Simone Tebet (MDB), com 5%, e Soraya Thronicke (União Brasil), com 1%. Os demais candidatos não atingiram 1%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04371/2022. O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de setembro e ouviu 2 mil pessoas presencialmente. O nível de confiança é de 95% com margem de erro de dois pontos.