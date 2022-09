Molina alerta para risco da região ficar sem deputado estadual

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Faltando pouco dias para as eleições, o candidato a deputado estadual pelo Republicanos, Molina, do mesmo partido do candidato a governador, Tarcísio de Freitas, alerta sobre o risco da região ficar sem representante estadual e afirma que, há poucos dias da eleições, os indecisos serão determinantes para a região ter ou não deputado estadual nos próximos quatros anos.

“A eleição deste domingo é decisiva para nossa região. Não temos mais deputados estaduais e precisamos nos atentar a isso. São 645 municípios no estados e serão eleitos apenas 94 deputados estaduais. Se não tivermos o nosso deputado, ficaremos dependendo da boa vontade de deputados de fora, que não conhecem nossa realidade.” comentou Molina.

Durante toda a campanha, Molina, apresentou propostas em diferentes áreas, como a redução dos pedágios e dos impostos no estado de São Paulo, assim como propostas para melhorar a área da saúde da região “Apresentamos nossas propostas e estamos preparados para executá-las. Faremos um mandato próxima da população, trabalhando para mudar significativamente a vida da população da nossa região”, completou Molina.