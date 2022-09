Eduardo Bolsonaro, o segundo deputado mais votado em Americana, nunca trouxe verbas para a cidade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Entre os três deputados federais mais votados na eleição de 2018 em Americana, Eduardo Bolsonaro, na época no PSL, foi o único que nunca trouxe verbas para o município.

Eduardo foi eleito na onda do pai, o presidente Jair Bolsonaro e recebeu 14.409 votos de americanenses. Ele só perdeu para Vanderlei Macris(PSDB) que teve 14.409 e foi seguido por Joice Hasselmann com 13.015 votos.

De acordo com dados obtidos pelo Portal de Americana com o executivo municipal, não há nenhuma destinação de verbas de Eduardo para a cidade.

Vanderlei participou da intermediação de R$ 80 milhões, enquanto Joice destinou apenas R$ 1 milhão no atual mandato. O que reforça a importância do chamado ‘voto local’, quando o eleitor escolhe um candidato com forte ligação com o município.