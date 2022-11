Forças Armadas confirmam derrota de Bolsonaro e negam fraudes nas urnas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Ministério da Defesa encaminhou nesta quarta-feira (9), ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o relatório produzido pela equipe técnica das Forças Armadas acerca da fiscalização do sistema eletrônico de votação.

O documento afirma que não foram constatadas irregularidades no processo eleitoral e que os boletins de urna impressos estão em conformidade com os dados disponibilizados pelo TSE. Com isso, os militares confiram a derrota de Jair Bolsonaro(PL) para Luiz Inácio Lula da Silva(PT).

O material foi produzido por uma equipe composta por oficiais de carreira especialistas em gestão e operação de sistemas de tecnologia da informação; em engenharia de computação e de telecomunicações; em defesa cibernética; entre outras; e seguiu rigorosamente os parâmetros estabelecidos na Resolução nº 23.673, de 14 de dezembro de 2021, do TSE.

O relatório apresenta observações de melhorias, conclusões e sugestões relacionadas, especificamente, ao sistema eletrônico de votação, conforme as atribuições definidas pelo Tribunal às entidades fiscalizadoras.