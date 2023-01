Portal de Americana assina com Estadão e amplia cobertura jornalística

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Portal de Americana firmou uma nova parceria que ampliará a cobertura jornalística estadual e nacional. A partir desta quarta-feira(1º), o site contará com as notícias oferecidas pelo Estadão Conteúdo, empresa ligada ao jornal O Estado de São Paulo.

Com isso, o Portal vai ofertar maior número de notícias publicadas no site. O conteúdo fornecido pela empresa será dividido em economia, esportes, geral, Internacional, variedades e política.

As publicações serão feitas todos os dias, garantindo mais informação para os leitores e ainda mais entrega de publicidade para os anunciantes.

“Nossa ideia é fortalecer a cobertura de áreas ainda pouco exploradas. Reforçamos as notícias nacionais com essa parceria e ampliaremos ainda mais o regional com a equipe que já atua no site”, conta Will Moreira, editor de conteúdo.