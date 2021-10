Facebook e Instagram excluem live em que Bolsonaro relaciona vacina com Aids

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Facebook e o Instagram excluíram a live do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) transmitida na última quinta-feira (21), em que ele relaciona as vacinas contra covid-19 com a Aids.

Essa foi a primeira exclusão de um vídeo ao vivo do presidente.

Em nota, o Facebook informou que as políticas da plataforma “não permitem alegações de que as vacinas de covid-19 matam ou podem causar danos graves às pessoas”.

Segundo o site Aos Fatos, especialista em checagem de informações, em 1024 dias, o presidente Bolsonaro já deu 4.147 declarações falsas ou destorcidas.