Chico entrega obra iniciada na gestão do prefeito Diego De Nadai

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi fizeram a entrega, nesta segunda-feira (25), das obras da Praça de Esportes Guilherme Assunção, na Cidade Jardim, em Americana. O espaço foi reformado com a aplicação de R$ 1,8 milhão proveniente de repasse do Governo Federal, com a contrapartida de R$ 199,9 mil, além de R$ 43,7 mil em recursos próprios da Prefeitura de Americana. O processo para as obras do local foram iniciadas na gestão do prefeito cassado, Diego De Nadai.

As melhorias incluíram a reforma e ampliação do centro comunitário, a construção de campo de malha, a construção de minicampo de futebol com vestiário e depósito, a construção de quadra de areia com vestiário, a construção de pista de caminhada, a troca de gradil de proteção e a troca da rede elétrica, com a implantação de nova iluminação na praça.

O prefeito Chico Sardelli destacou o empenho da administração municipal para concretizar este trabalho. “Um dia de felicidade. Nós passamos o dia a dia na prefeitura procurando soluções e graças a Deus estamos tendo a capacidade de poder resolver os desafios. O lazer e o esporte no cotidiano nos fazem mais felizes e é uma alegria entregar essa obra para dar uma vida com qualidade e saúde às nossas crianças”, discursou.

Treinador de equipes de futebol no local, o morador Almir dos Santos, conhecido como Mi, destacou a importância do espaço para a comunidade. “Temos que agradecer a administração no geral que batalhou para que essa obra se realizasse. É desse apoio que a gente precisa. Hoje temos um prefeito que conhece muito bem o que é o esporte e que trabalha pelo esporte”, disse. Ele aproveitou o encontro para entregar uma camisa da agremiação local ao prefeito.