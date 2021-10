Vereador Gualter flagra médico ‘batendo ponto’ e indo embora do Hospital Municipal

Foto: Will Moreira

Foto: Will Moreira

O vereador de Americana Gualter Amado (Republicanos) publicou um vídeo em suas redes sociais, nesta segunda-feira(25), em que diz ter flagrado mais um médico registrando a presença no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e deixando o local em seguida.

Gualter não revelou o nome do médico, mas disse que o especialista de otorrinolaringologia, registra o ponto na unidade pública e vai atender no seu consultório particular.

O vereador afirmou que foi até o consultório e falou com o médico. Ela também garantiu que tentou contato com o prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito, Odir Demarchi, mas não teve sucesso. Ele procurou o secretário de Saúde, Danilo Oliveira e informou o caso.

Em nota, a Prefeitura de Americana informou que a Secretaria de Saúde tomou conhecimento sobre a ocorrência e já entrou com pedido de abertura de sindicância, a fim de apurar os fatos.

“Paralelamente, a diretoria clínica e técnica do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi também abriram um processo administrativo para apurar a situação envolvendo o profissional”, disse em nota.

Veja o vídeo: