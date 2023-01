Gualter Amado foi o vereador que mais gastou dinheiro público com gasolina

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Gualter Amado(Republicanos) foi o vereador de Americana que mais gastou dinheiro público com o pagamento de gasolina. No ano passado, ele totalizou 241,39 litros, quase o dobro da média dos outros vereadores que usaram o benefício. Os dados foram divulgados pela Câmara Municipal de Americana.

Mesmo com salário bruto acima de R$ 10 mil e possuindo mais de um carro próprio – de acordo com sua declaração à Justiça Eleitoral -, o vereador usou o beneficio que é oferecido pela câmara e pago com dinheiro do contribuinte.

Apesar da existência dos carros oficiais, alguns vereadores preferem não utilizá-los justamente para evitar mais gastos com o dinheiro público. Hoje, a Câmara conta com quatro veículos à disposição dos parlamentares: dois modelos Honda/Civic e dois Toyota/Corolla.

Se levarmos em conta que os veículos usados pela Câmara fazem uma média de 10,5/km por litro de gasolina, de acordo com um site especializado, a distância percorrida pelo vereador – cerca de 2.400 km – daria para fazer uma viagem de Americana até Maceió, no estado de Alagoas.

Confira os gastos por vereador:

Gualter Amado – 241,39 litros

Professora Juliana – 135,23 litros

Marcos Caetano – 130,49 litros

Thiago Brochi – Silvio Dourado – 130 litros

Fernando da Farmácia – 24,60 litros

Leco Soares – 2,40 litros

Leo da Padaria – 82,80 litros

Leonora – 89,50 litros

Lucas Leoncine – 59,30 litros

Miguel Pires – 71,80 litros

Nathalia Camargo – 22,20 litros

Silvio Dourado – 87,10 litros

**Os vereadores que não foram citados não utilizaram o benefício.