Restaurante Pantanal lança “Festival do Camarão” com pratos à vontade por R$59,90

Já conhecido em Santa Bárbara d’Oeste e Americana pela qualidade, o Pantanal Pescados Bar & Restaurante inova mais uma vez lançando o “Festival do Camarão”.

O festival acontece quarta a sexta no horário do almoço e conta com pratos como: bobó de camarão, arroz de camarão, moqueca de peixe com camarão, penne ao molho de camarão, camarão na moranga, pastel de camarão, ceviche de camarão, vinagrete de mexilhão, ostra e pirão.

Os pratos são servidos no sistema self service à vontade das 11h00 às 14h30. O festival também acontece no jantar, às quartas-feiras, por R$79,80.

“Todas as semanas teremos pratos novos elaborados por nossa chefe incluso em nosso festival”, conta Douglas, da Pantanal pescados.

O Pantanal Bar & Restaurante está localizado na R. São Bento, 135, em Santa Bárbara d’Oeste. Acesse a página no Instagram @pantanalbarrestaurante (clique aqui) e fique por dentro das novidades e delícias do espaço. O WhatsApp para mais informações é o (19) 99578-6054 (clique aqui).