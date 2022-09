Meche pode ser o primeiro deputado federal bolsonarista da região

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador americanense Marschelo Meche (PL), candidato a deputado federal nestas eleições, é o único nome bolsonarista a concorrer pela região de Americana e Campinas. Embora haja outros candidatos que estendem suas campanhas pelo interior, como Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli, suas bases eleitorais estão concentradas na região metropolitana da capital.

A tendência é que a chapa de deputados do Partido Liberal, a mesma sigla de Bolsonaro, aumente o número de cadeiras em São Paulo. Meche aposta em sua campanha, que enfatiza sua ligação com o bolsonarismo, para que as cidades do interior elejam um deputado alinhado a Bolsonaro.

“Não há outro candidato que seja bolsonarista e no mesmo partido de Bolsonaro aqui na nossa região, temos uma chance extraordinária de renovação, estamos nas ruas conversando com a população e tenho certeza que teremos um resultado favorável no próximo domingo”, disse o candidato.