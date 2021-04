Juninho Dias pede a inclusão de grávidas e lactantes no grupo prioritário de vacinação contra covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) encaminhou na segunda-feira (5) um ofício à prefeitura de Americana solicitando a inclusão de gestantes e lactantes nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19 no município.

No documento, o vereador pontua a necessidade de estudos mais aprofundados e urgentes para a liberação desses dois grupos, uma vez que houve aumento no número de internações de mulheres grávidas nas últimas semanas. “Não dá pra ficar esperando parado enquanto gestantes são contaminadas e acabam contaminando os fetos também, sendo necessário até UTI neonatal, o que na nossa cidade, por exemplo, é uma dificuldade. A mesma coisa acontece com as lactantes que acabam por passar o vírus ao bebê”, avalia Juninho.

O ofício menciona ainda pesquisas realizadas nos Estados Unidos e a importância da vacinação de grávidas e lactantes. “Acredito que um estudo sobre o assunto por pessoas especialistas na área possa contribuir e muito sobre as direções que a prefeitura deve tomar com relação a este tema”, conclui o parlamentar.