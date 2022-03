Jornalista Aline Basanella é homenageada com o Prêmio Graça Camargo de Comunicação

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Legislativo barbarense entrega o Prêmio Graça Camargo de Comunicação à jornalista Aline Rodrigues Basanella na próxima terça-feira (05 de abril), no início da reunião camarária, a partir das 14h. A honraria, instituída pelo Decreto-legislativo nº 01/2014, é concedida a profissionais de comunicação que se destacaram no exercício de suas atividades ao longo do último ano, com o objetivo de reconhecer e valorizar aqueles que atuam em Santa Bárbara d’Oeste. A escolha do homenageado é feita por meio de indicações dos próprios profissionais da imprensa local à Diretoria de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal.

Americanense, Aline graduou-se em Jornalismo pela Universidade do Estado de Minas Gerais, na cidade de Frutal, em 2011, mesmo ano em que foi contratada pelo Portal Novo Momento. Durante sua carreira, além de repórter, Aline já atuou como assessora parlamentar, assessora de imprensa, tradutora e, desde 2019, ocupa os cargos de editora e apresentadora.

A entrega dessa premiação é feita, anualmente, na semana do dia 7 de abril, Dia do Jornalista. A data homenageia o trabalho dos profissionais da mídia, responsáveis por apurar fatos e levar informação para a população, de maneira ética. Antes dividido em seis categorias, a partir de 2022 o prêmio será concedido a um único profissional a cada ano, que pode atuar nas mais diversas áreas da Comunicação, como jornalismo impresso, radiodifusão, televisão, fotojornalismo, assessoria de imprensa e jornalismo digital.

Graça Camargo – Atuando na imprensa barbarense desde 1982, a jornalista Graça Camargo, que também já trabalhou como secretária municipal de Cultura e Turismo em duas oportunidades, é quem dá nome à premiação. Depois de longa passagem pelo Diário de Santa Bárbara, ela trabalha desde 2005 como coordenadora de jornalismo no portal SBNotícias e na Rádio Brasil.