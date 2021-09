Jovem morre após colidir moto contra ônibus em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um repositor de 24 anos morreu após uma colisão entre motocicleta e ônibus na noite desta terça-feira(31), no Jardim das Orquídeas, em Americana.

De acordo com a guarda, Clenio Clistenes Alves da Silva, de 24 anos que conduzia a motocicleta Honda XRE 300, pela Avenida João Luiz Mazer e No cruzamento com a Avenida Rogério Zanaga de Camargo Neves, ao fazer a conversão, não conseguiu frear, vindo a colidir contra a lateral de um ônibus da empresa SOU Americana, que fazia a linha daquele bairro.

O resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima que foi levada para o Hospital Municipal Waldemar Tebaldi onde veio a óbito.

Nenhum ocupante do Ônibus se feriu. O caso foi registrado na central de polícia Judiciária (CPJ)