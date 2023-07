Juninho Dias pede informações sobre estudos de fluxo de trânsito na região do Portal de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações sobre os impactos no trânsito devido remodelação do Portal de Americana.

No documento, o parlamentar explica que visa questionar os estudos de trânsito realizados para verificar o impacto do aumento do fluxo na região. “Os moradores têm questionado meu gabinete quanto a modificação do trânsito que dá acesso ao bairro São Vito, nas intermediações do Portal de Americana. A principal queixa é o acesso de ônibus e caminhões, que até então não eram recorrentes, nas ruas Santa Amélia, Santa Rita e Santa Inês, o que, segundo moradores, tem causado danos na estrutura das residências”, aponta Juninho.

O autor pergunta se foram realizados estudos em relação ao impacto nas residências com a alteração do trânsito; se o fluxo permanecerá nas ruas Santa Amélia, Santa Rita e Santa Inês; se haverá limitação de eixos para os referidos veículos; e se há estudos sobre trânsito de ônibus.