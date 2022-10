Juninho Dias pede instalação de vagas rápidas para motoboys

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento questionando a prefeitura sobre a instalação de vagas rápidas para motoboys nas áreas de abrangência do estacionamento rotativo pago (Área Azul), especialmente na região central da cidade.

De acordo com o parlamentar, as vagas são um pedido frequente dos profissionais que atuam com entregas e retiradas de mercadorias e refeições. “No início do ano, com a participação do responsável pelo trânsito da nossa cidade, Pedro Peol, em meu programa online, cobramos a implantação de vagas rápidas para motoboy na cidade. Do diálogo, restou a promessa da implantação dessas vagas, mas até o momento, segundo os profissionais, nada foi feito”, aponta Juninho.

“Diante disso e da falta de regularização do sistema, protocolei requerimento à prefeitura para entender melhor a situação. É uma medida simples que trará benefício a toda a coletividade”, acrescenta o autor.

No requerimento, o vereador pergunta quando serão instaladas as vagas rápidas para os motoboys e como será feita a divulgação do benefício. Juninho questiona, ainda, se já existem atualmente na Área Azul espaços destinados à carga e descarga especificamente para essa categoria. Em caso de resposta positiva, pergunta como é a identificação desses espaços.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (27). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.