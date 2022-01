Juninho Dias pede providências ao governo do estado por falta de medicamentos e demora para análise de documentação

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) encaminhou ofício ao Departamento Regional de Saúde – DSR VII, órgão estadual sediado em Campinas, solicitando soluções e providências quanto à escassez de remédios de alto custo e a demora na análise das fichas de pedidos para o fornecimento dos medicamentos pela unidade.

Segundo o parlamentar, relatos apontam para uma demora em remanejar os produtos para o município. O autor relata ainda no ofício que os usuários do serviço público têm se queixado que as fichas com os pedidos para o fornecimento dos medicamentos demoram a ser avaliadas.

Como consequência, essas pessoas teriam que esperar por um longo tempo por respostas para seus tratamentos. “A busca por melhorias na saúde pública inclui o sistema de oferta de medicamentos, e isso será fiscalizado”, afirmou Juninho.