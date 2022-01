Lucas Leoncine sugere mutirão de vacinação contra a Covid-19 aos sábados em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação solicitando à prefeitura a realização de mutirão aos sábados para aplicação de vacinas contra a Covid-19.

No documento, o parlamentar afirma que vem sendo questionado diariamente pela população sobre o acúmulo de pessoas nas UBS em busca de vacinação, o que não só gera aglomeração como acaba por causar demora nos atendimentos.

“Sabemos que no período de recesso entre Natal e Ano Novo a vacinação foi interrompida, o que vem causando uma corrida daqueles que deveriam ter se vacinado naquelas datas às Unidades Básicas de Saúde. Além deles, pessoas que não tinham se vacinado com qualquer dose e também as demandas de rotina estão causando mais aglomeração”, comenta.

Leoncine ainda destaca que, apesar de todo o esforço dos profissionais da saúde em atender à população, é impossível realizar tantos atendimentos de forma tão rápida. “Desta forma, pensando no bem-estar da população, daqueles que trabalham e estão encontrando dificuldades para se vacinar e até mesmo dos profissionais da saúde, solicitamos à prefeitura a realização de vacinação no sistema de mutirão aos sábados, pelo menos até que a demanda atual seja normalizada”, conclui.

A indicação será incluída na pauta da primeira sessão ordinária de 2022, que acontece em 20 de janeiro, e enviada à prefeitura para análise e atendimento.