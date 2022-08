Kanzen Premium passa a oferecer estacionamento com manobrista para clientes

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Kanzen Premium, da Avenida Paulista, em Americana, agora conta com estacionamento com manobrista gratuito. O novo serviço do local começou a funcionar nesta terça-feira(2).

O estacionamento deve facilitar a ida dos clientes que frequentam o restaurante no almoço e no jantar, devido a dificuldade de estacionar na avenida.

“Além de termos o primeiro restaurante japonês da cidade com estacionamento, o Kanzen Americana, agora o Premium também oferece essa comodidade e segurança”, conta o proprietário Josué Araujo.

Cardápio

O Kazen Premium oferece o que há de melhor na culinária japonesa e conta com um vasto cardápio internacional, além de uma adega exclusiva com os melhores rótulos.

O restaurante funciona de terça a sábado no almoço das 11h às 14h e no jantar das 18h às 23h. O Kanzen fica na Avenida Paulista, 407. Informações e reservas (19) 97158-8959