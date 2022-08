Americana registra mais um óbito por covid-19 e total chega a 987

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta quarta-feira (3), que foi registrado mais um óbito causado pela Covid-19, sendo:

– Homem, 79 anos, morador do bairro Cidade Jardim. Ele tinha hipertensão arterial e diabetes. Estava internado no Hospital Municipal de faleceu no dia 1º de agosto.

Novos positivos

Foram registrados quatro novos casos, sendo três após realização do exame PCR, todos de pacientes internados, além do óbito registrado.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 44.314 casos positivos, sendo 9 internados, 987 óbitos, 197 em isolamento domiciliar e 43.121 recuperados. Além disso, o município contabiliza agora 87.916 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos

Nesta quarta-feira (3), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 16,67% de leitos com respiradores (de 18 no total, 3 ocupados) e de 24% de leitos sem respiradores (de 25 no total, 6 ocupados).

Ocupação por unidade hospitalar

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é de 25% para leitos com respiradores (de 4 no total, 1 ocupado) e 100% para leitos sem respiradores (de 3 no total, 3 ocupados);

No Hospital São Lucas, a taxa é zero para leitos com respiradores (nenhum leito disponibilizado) e zero para leitos sem respiradores (nenhum leito disponibilizado);

No Hospital São Francisco, a taxa é de 10% para leitos com respiradores (de 10 no total, 1 ocupado) e 14,29% para leitos sem respiradores (de 14 no total, 2 ocupados);

No Hospital Unimed, a taxa é 25% para leitos com respiradores (de 4 no total, 1 ocupado) e 12,50% para leitos sem respiradores (de 8 no total, 1 ocupado).