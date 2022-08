Recintos da irara e do lobo no Parque Ecológico são reformados

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) de Americana concluiu esta semana a reforma do recinto da irara e iniciou a manutenção do espaço do lobo-guará no Parque Ecológico Municipal “Cid Almeida Franco”. As melhorias são executadas com recursos obtidos por meio da cobrança de ingressos para a visitação ao Zoo Municipal.

Os serviços realizados no recinto da irara incluíram a reforma total do local, com readequação do espaço, reforma e impermeabilização do tanque de água servida; pintura em toda estrutura, com a aplicação de tintas esmalte e látex na parte de alvenaria; limpeza da vegetação do entorno, poda sanitária com a retirada de galhos e ajardinamento no recuo público; plantio de vegetação arbustiva e atóxica na área de exposição e colocação de areia lavada sobre o piso natural, na área da exposição.

Em maio, as equipes revitalizaram os recintos das aves Ararajubas e Príncipe-negro, também com a aplicação de recursos da bilheteria.

O Parque Ecológico Municipal fica na Avenida do Brasil nº 2.525, no bairro Jardim Ipiranga e o horário de funcionamento é de quarta a domingo, das 8h às 16h. Os ingressos custam R$ 4 para pessoas de 12 a 59 anos, e R$ 2 para crianças de 6 a 11 anos acompanhadas de um adulto. Estudantes também pagam meia. Menores de 5 anos, maiores de 60 e pessoas com deficiência não pagam o ingresso.

Além disso, durante um fim de semana do mês, moradores de Americana estão isentos do pagamento. Para ter direito ao benefício, é necessário apresentar na bilheteria do Parque um comprovante de endereço recente no próprio nome, juntamente com um documento oficial com foto.

As próximas datas com entrada franca a moradores de Americana são os dias 24 e 25 de setembro, 29 e 30 de outubro, 26 e 27 de novembro e 17 e 18 de dezembro de 2022.