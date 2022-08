Supernova oferece curso de Excel do básico ao avançado em apenas uma semana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Desde 2016 essa escola americanense Supernova Treinamentos se consolidou no estado de São Paulo por um motivo interessante: eles te ensinam Excel do básico ao avançado em uma semana. Mais de 400 avaliações nas redes sociais provam que é possível.

A princípio, as pessoas ficam apreensivas quando ouvem dizer que o curso dura apenas uma semana, mas logo no primeiro dia é possível ver o que torna a Supernova tão diferente: A metodologia é impecável. De maneira didática e divertida, o professor consegue ensinar desde princípios básicos até conteúdos avançados como Tabelas Dinâmicas, Dashboards, Macros e VBA. O foco são as principais fórmulas e ferramentas que são utilizadas nas empresas.

Os alunos aprendem a dominar o Excel a partir de exemplos e exercícios da vida real.

Como a turma é bem pequena, com apenas 9 alunos, o professor consegue passar todo o conteúdo com muita tranquilidade, respeitando as dúvidas individuais e sem atropelar nada, e além disso o clima descontraído acaba facilitando o network entre os participantes principalmente durante o coffee break.

O valor do curso também é diferenciado. A formação custa R$450, e o valor pode ser dividido no cartão de crédito.

Bora ficar craque em Excel?

Saiba mais sobre o curso oferecido pela Supernova Treinamentos.

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 3120, Americana-SP

WhatsApp: (19) 9 9685 5333

Inscrições: https://supernovatreinamentos.com.br/americana/

Instagram: @SupernovaTreinamentos