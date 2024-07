Levi conquista R$1,8 milhão para saúde e infraestrutura de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O diretor do Aeroporto Municipal de Americana e pré-candidato a vereador, Levi Rossi, conseguiu, com a ajuda do Deputado Estadual Oseias de Madureira, duas verbas significativas para a cidade. Os valores, que já estão na conta da prefeitura, totalizam R$601.250,00.

Para a área da saúde, foram destinados R$1.250 milhão, que serão utilizados para custear consultas com especialistas e procedimentos médicos, como exames. Esses serviços serão oferecidos especialmente durante os mutirões organizados pela Secretaria Municipal de Saúde aos finais de semana.

Na área de infraestrutura, foram destinados R$600 mil. Este valor será investido em mobilidade e melhorias em algumas ruas e avenidas da cidade.

Levi Rossi agradeceu ao Prefeito Chico Sardelli e ao Deputado Oséias pela parceria e apoio na obtenção e execução desses recursos. “É uma grande satisfação mais uma vez intermediar recursos e conquistas para Americana, dessa vez na área da Saúde onde através desse valor iremos contribuir com os multidões que a Secretaria realiza para diminuir a fila de espera e a demanda em consultas com especialistas e alguns procedimentos como exames médicos”, afirmou Rossi.