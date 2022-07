------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Lojas Kacyumara realiza promoção relâmpago de até 50% de desconto no setor de tapetes

Todas as Lojas kacyumara realizam neste final de semana (30 e 31 de Julho), uma promoção relâmpago com descontos de até 50% no setor de tapetes

São diversas opções de tapetes das marcas mais conceituadas no mercado como São Carlos, Niazitex, Via Star, entre outras.

Entre os modelos há opções de medidas: 1,50 x 2,0 – 2,00 x 2,50 – 2,0 x 3,0 – 2,50 x 3,50 – 3,0 x 4,0.

Além disto, a loja também oferece parcelamento em até 10x sem juros nos cartões de crédito.

Fique por dentro das novidades através do Instagram @Lojaskacyumara (clique aqui).

Confira o endereço mais próximo para realizar suas compras:

Americana:

Avenida Afonso Pansan, 635, Vila Bertini.

Rua José Bonifácio, 235, Centro

Rua Carioba, 33, Centro

Araras:

Rua Marechal Deodoro, 832, Centro

Limeira:

Rua Tiradentes, 969, Centro

Piracicaba:

Avenida Carlos Botelho, 477, São Dimas

Santa Bárbara d’Oeste:

Rua Graça Martins, 4, Centro