Radical Vest promove liquida inverno com até 50% de desconto

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Começa neste sábado(30) a liquida inverno da Radical Vest do centro de Americana. Todos os produtos com etiqueta vermelha pela metade do preço. Na seleção há grandes marcas como Onbongo, Rip Curl, DC, Roxy e Tricats.

A loja oferece opção de pagamento em ate 12x nos cartões e crediário sem entrada ( sujeito a análise).

Fique por dentro das novidades, acesse a página no Facebook (clique aqui) ou no Instagram (clique aqui)

Radical Vest

PARAÇA COMENDADOR MULLER

RUA WASHINGTON LUIZ, 18 CENTRO AMERICANA

FONE: (19) 3461-8848

TIVOLI SHOPPING

AV. SANTA BÁRBARA, 777 LOJA 26 VILA MOLLON, SANTA BARBARA DO OESTE

FONE: (19) 3458-8240

RUA DONA MARGARIDA, 709 – CENTRO, SANTA BÁRBARA D’OESTE-SP

FONE: (19) 3463-3814

Aproveite as Promoções e nos chame no WhatsApp!!

Centro Americana: https://api.whatsapp.com/send?phone=5519998398262

Shopping: https://api.whatsapp.com/send?phone=5519998398249

Centro Sbo: https://api.whatsapp.com/send?phone=5519997140287

Fiquem por dentro das novidades e sigam nas redes sociais:

https://www.instagram.com/radicalvestamericana/

https://www.instagram.com/radicalvesttivolishopping/

https://www.facebook.com/radicalvest