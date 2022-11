Lucas Leoncine acompanha início de obras de recapeamento da Avenida Armando Salles de Oliveira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) acompanhou na quinta-feira (24) o início das obras de recapeamento da Avenida Armando Salles de Oliveira, no Jardim Ipiranga. O vereador vistoriou os trabalhos com o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi, o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves, e o secretário adjunto da Unidade de Trânsito e Sistema Viário, Pedro Peol.

A avenida receberá o recape no trecho entre a Rua Izolina Geminiani Rosa e a rotatória da praça Luís de Boni. Leoncine destacou que o serviço é um pedido antigo dos moradores. “Segundo informações, desde 2002 não é realizado um recape deste na avenida, que é hoje um local de alto fluxo de veículos, faz ligação com vários bairros da cidade e serve de acesso a Santa Bárbara d’Oeste. Como vereador, intermediar a verba que possibilitou esta obra e colaborar com o bairro é motivo de muito orgulho e gratidão. Agradeço ao secretário da Casa Civil do governo do estado, Cauê Macris, pela emenda parlamentar”, comentou o vereador.

O prefeito Chico Sardelli destacou a importância da obra. “Esta é uma das principais vias da cidade que estamos atendendo com as melhorias do recapeamento, promovendo a mobilidade urbana no município. É uma benfeitoria para toda a população. Agradeço ao vereador Lucas Leoncine por ter intermediado a verba”, disse.