Lucas Leoncine pede informações sobre situação de árvores na Av. Armando Sales de Oliveira

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações do Poder Executivo sobre a situação das árvores existentes na Avenida Armando Sales de Oliveira, no Jardim Ipiranga.

No documento, o parlamentar relata que constatou a queda de diversas árvores após as chuvas e ventos fortes dos últimos dias. “É certo que tal fato não foi o primeiro e provavelmente não será o último, por conta da idade das árvores ali plantadas. Apesar da beleza natural, o risco é muito grande e os moradores e comerciantes vêm questionando sobre a necessidade de troca ou poda”, aponta.

No requerimento, Leoncine pergunta se existe algum plano de rearborização de toda a extensão da avenida e se a prefeitura tem algum estudo sobre as condições das árvores plantadas no canteiro central.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária de terça-feira, dia 19, e, se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.