Moradores de bairro nobre protestam contra reforma e espaço pet em praça

Moradores do bairro nobre Werner Plaas, em Americana, estão protestando contra uma obra em andamento na Praça da Rua Olinda, iniciada pela prefeitura. As obras incluem a criação de um espaço pet legal, uma academia ao ar livre, um playground, a reforma das calçadas com acessibilidade e a instalação de calçamento de concreto estampado, bancos, bebedouros, mesas, bicicletário, além de melhorias no paisagismo e no levantamento das copas das árvores.

Por muitos anos, a praça permaneceu como um simples gramado desprovido de iluminação e outras intervenções. No entanto, a recente iniciativa da prefeitura de revitalizar o espaço encontrou resistência por parte de moradores do bairro, a maioria deles idosos, que expressam preocupação com as benfeitorias planejadas, em particular o espaço destinado a animais de estimação. A previsão para conclusão das obras é 60 dias.

Adriani Pascotte, filha de um dos idosos residentes, que atualmente vive no exterior, argumenta que o espaço pet atrairá pragas como ratos, moscas, carrapatos e doenças. Ela criticou o uso de dinheiro público na praça. “Eles estão gastando dinheiro público para fazer o espaço de pets, mas não estão pensando na acessibilidade. Meu pai mora aqui há anos e não pode andar na praça. Dona Terezinha já tropeçou na calçada e se machucou”, disse Adriani.

Ao contrario do que disse a moradora, a prefeitura disse que serão executadas melhorias de acessibilidade. Adriani também reclamou da falta de iluminação da praça, um dos pontos que serão atendidos pelo projeto, já que a prefeitura vai instalar postes no local.

Em resposta às preocupações dos moradores, a prefeitura afirmou que está comprometida em melhorar a acessibilidade na praça e que o projeto inclui a instalação de iluminação adequada. O espaço pet e as outras melhorias fazem parte de um esforço mais amplo para tornar a praça um local mais inclusivo e agradável para toda a comunidade