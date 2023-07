Mãe de Marília Mendonça revela que neto a chama de “mãe” e conta sonho especial com a filha

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em entrevista para o Léo Dias, no Fofocalizando, Ruth Dias, mãe de Marília Mendonça, revelou como está sendo a criação do neto, Léo. Na época da morte da cantora, em novembro de 2021, o menino tinha apenas um ano. Ele é fruto do relacionamento da Rainha da Sofrência com Murilo Huff.

Ruth mantém os cuidados com o neto divididos com o pai, mas ela contou que em alguns momentos, o menino a chama de “mãe”. No entanto, revelou que ficou sentida quando aconteceu, mas entendeu e aceitou a necessidade da criança.

“Às vezes ele me chama de ‘vó’, sabe? E eu sou avó, mas às vezes ele tem necessidade de me chamar de ‘mãe’. Eu levei ele na escola, ele desceu e falou: ‘Vó, vamos comigo até lá na sala’. E aí, quando chegou na sala, ele olhou para os amiguinhos e falou: ‘Tchau, mamãe’. É nessa hora que ele quer mostrar que ele também tem uma mamãe. Isso dói muito, sabe?”, contou.

“Eu respondi: ‘Tchau, meu filho. Quando você quiser, você me fala que a mamãe te busca’. Eu dou corda para ele agora. Assim, ele sabe que eu sou avó, mas que faço o papel de mãe. Às vezes, ele tem essa necessidade”, comentou.

Mesmo com a ausência da artista, Ruth disse que Léo está crescendo “saudável, com muito amor, e está aprendendo a amar também”.

Ruth contou detalhes de um sonho que teve com a filha logo após a sua morte. “Numa época muito sofrida da minha vida, eu cochilei. No que eu deitei, uma luz muito grande, ela com os braços abertos, o cabelo preso, ela falava: ‘Vem mãe, me dá um abraço’”, disse.

“E eu falei: ‘Morto não volta, muito menos para abraçar’. Ela falou: ‘Mãe, eu não estou aparecendo pra você, eu estou no seu sonho, Deus me mandou vir aqui pra te dar um abraço. E foi profundo, porque aí não era uma revelação”, declarou ela.

História da vida da Rainha da Sofrência

Existe uma produção para um filme e documentário sobre a vida de Marília Mendonça. A mãe da cantora contou que o projeto já está em andamento e itens originais da cantora serão usados pela equipe.

“A gente vai estar opinando em tudo, porque senão eles não vão saber contar a história. Não iria existir a Marília se não existisse a Dona Ruth”, compartilhou. Ela não compartilhou detalhes sobre data de lançamento e plataformas de exibição.