Maíra Cardi diz que vai desativar redes sociais para focar em ter mais três filhos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta terça-feira, 12 de setembro, a influenciadora digital e empresária Maíra Cardi surpreendeu seus seguidores ao anunciar uma pausa em suas redes sociais a partir da manhã de quarta-feira, 13 de setembro. A decisão foi comunicada por meio de stories em seu perfil no Instagram, onde ela revelou seus planos de priorizar novos projetos de vida, em especial, a formação de uma família ao lado de Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, com quem se casou no final de agosto.

Com palavras carregadas de emoção, Maíra compartilhou sua gratidão aos seus seguidores, reconhecendo o papel fundamental que tiveram em sua jornada até o momento. “Estou aqui para dar um recado com dor no coração e, ao mesmo tempo, com alívio. Vim para agradecer por todos esses anos que a gente tem passado juntos, vocês torcendo pela minha felicidade, vibrando pelas minhas conquistas. Eu sou quem eu sou, cheguei aonde cheguei, graças a vocês, e sou muito grata a isso. Pela primeira vez na minha vida, vou realmente desativar o meu Instagram. De verdade, mas com o coração em paz. Estou em uma nova fase da minha vida”, afirmou Maíra.

Entre os planos da influenciadora está a vontade de expandir a família. Com 40 anos de idade, Maíra compartilhou sua aspiração de ter mais três filhos, somando-se ao filho mais velho, Lucas Cardi, de 22 anos, e a filha Sophia Aguiar, de 4 anos. Para garantir que esse desejo seja realizado com a máxima segurança e saúde, Maíra revelou que seguirá um rigoroso processo de pré-concepção. Isso incluirá mudanças significativas em sua alimentação e estilo de vida, iniciando seis meses antes de conceber o próximo membro da família, com o objetivo principal de priorizar a saúde do futuro bebê.