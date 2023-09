Com mudança na lei estadual, Americana ganha novo feriado em novembro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A cidade de Americana ganhará um novo feriado a partir deste ano. O governador Tarcísio de Freitas, representante do partido Republicanos, anunciou a oficialização do Dia da Consciência Negra como feriado em todos os 645 municípios do estado de São Paulo. Com essa medida, Americana voltará a ter um feriado no dia 20 de novembro.

O projeto que tornou o dia 20 de novembro o “Dia Estadual da Consciência Negra” foi apresentado pelo deputado Teonilio Barba, do Partido dos Trabalhadores (PT). Essa iniciativa busca reconhecer a importância da data e promover a reflexão sobre a luta contra o racismo e a valorização da cultura afro-brasileira.

Em 2017, a Câmara Municipal de Americana aprovou uma lei que havia alterado a celebração do Dia da Consciência Negra para o terceiro domingo de novembro, visando evitar possíveis impactos nas atividades comerciais locais. No entanto, com a nova medida do governo estadual, o feriado será novamente celebrado no dia 20 de novembro, promovendo a conscientização e reflexão sobre a história e a cultura afro-brasileira em Americana e em todo o estado de São Paulo.