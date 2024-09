Maria Giovana altera capa de jornal em postagem sobre pesquisa eleitoral

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A candidata à prefeitura de Americana, Maria Giovana Fortunato (PDT), publicou nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira(6), uma imagem com alterações na capa de um jornal que divulgou uma pesquisa eleitoral na cidade.

Na postagem de Maria Giovana, a manchete foi modificada para “Pesquisa oficial. Maria Giovana dispara e Chico despenca”, diferentemente do título original do jornal: “Chico Sardelli aparece em primeiro na disputa pela Prefeitura de Americana”. A candidata também não esclareceu o uso do termo “pesquisa oficial” na montagem, já que o levantamento segue os mesmos ritos das últimas pesquisas divulgadas.

RESULTADOS

A pesquisa em questão, realizada pelo Instituto Olhar Público Pesquisas, apontou Chico Sardelli na liderança com 42,5% das intenções de voto, seguido por Maria Giovana com 31%, e Ricardo Pascote com 4,8%. O levantamento também indicou que 9,3% dos eleitores votariam em branco ou nulo, enquanto 12,5% permanecem indecisos. A pesquisa ouviu 400 pessoas entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro, com margem de erro de 4,8 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-03329/2024.

O QUE DIZ MARIA

Em nota, atravé de sua assessoria, a candidata afirmou que “A publicação é uma arte e traz, tanto na imagem, quanto em sua legenda, as informações claras e objetivas relacionadas à pesquisa publicada pelo jornal Correio Popular. Na legenda, constam as informações da pesquisa, de forma rigorosa, incluindo os números dos outros candidatos e os dados”.