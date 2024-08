Maria Giovana é a candidata com a maior rejeição entre os prefeituráveis

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas revelou que Maria Giovana (PDT) é a candidata com maior índice de rejeição entre os concorrentes à prefeitura, com 25,3% dos eleitores afirmando que não votariam nela. Em seguida, Ricardo Pascote (União Brasil) aparece com 14,8%, enquanto Chico Sardelli (PL) tem 12,2% de rejeição.

A pesquisa, conduzida entre os dias 11 e 12 de agosto de 2024, entrevistou 474 pessoas de diferentes regiões da cidade. O levantamento, realizado conforme as regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, tem uma margem de erro de 4,5 pontos percentuais para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%.

Os resultados também mostram que 23,2% dos entrevistados afirmaram não rejeitar nenhum dos candidatos, e 24,5% disseram não saber em quem votar.

O estudo segue as normas do Tribunal Superior Eleitoral, e está registrada sob o número SP – 02127/2024.