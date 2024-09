Maria Giovana Fortunato lança irmão como candidato a vereador em Americana pelo PDT

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) oficializou a candidatura de Artur Fortunato, irmão da candidata à prefeita de Americana, Maria Giovana Fortunato, para vereador.

A expectativa sobre a candidatura de Artur já circulava nos bastidores da política local, mas o nome foi mantido em sigilo, conforme relatos de interlocutores. O objetivo, segundo fontes, era evitar causar apreensão entre os demais candidatos da chapa de Maria Giovana, que temiam que os recursos de campanha voltados para Artur pudessem enfraquecer suas próprias candidaturas.

A primeira postagem oficial de Artur como candidato ocorreu somente nesta segunda-feira, dias após o início da campanha. Outro ponto que chamou atenção foi a divulgação incorreta do número de urna em sua biografia no Instagram, apresentando mais dígitos do que o registrado no Tribunal Superior Eleitoral.