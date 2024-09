Lucas Leoncine lança comitê de campanha no Jardim Ipiranga

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador de Americana e candidato à reeleição, Lucas Leoncine (PSD), inaugurou seu comitê de campanha na tarde deste sábado no Jardim Ipiranga, área considerada seu principal reduto eleitoral. O evento contou com a presença do prefeito Chico Sardelli (PL) e do vice-prefeito Odir Demarchi (PSD).

Durante o lançamento, Leoncine expressou gratidão pelo apoio recebido e destacou a importância da presença da comunidade para garantir um bom resultado nas urnas. “Só tenho a agradecer o apoio recebido, as pessoas compareceram e isso é importantíssimo para garantir um bom resultado nas urnas este ano. Esse mandato foi e está sendo de muito trabalho e o reflexo disso é o apoio que tenho recebido”, afirmou.

Atualmente, Lucas Leoncine é líder de governo na Câmara e um dos principais nomes do PSD, partido que espera conquistar de duas a três cadeiras no legislativo nas próximas eleições. Na eleição de 2020, Leoncine obteve 1.263 votos.