People RH abre mais de 200 vagas de emprego em Americana e região

A consultoria de recursos humanos People RH, sediada em Americana, anunciou a abertura de mais de 200 vagas de emprego em diversos setores na cidade e região. As oportunidades estão disponíveis em áreas como Têxtil, Metalúrgico, Comércio, Logística, Alimentício e Serviços, abrangendo tanto cargos operacionais quanto funções administrativas.

Entre as vagas oferecidas estão posições para Operador de Produção, Analista de RH, Auxiliar Administrativo, Técnico de Enfermagem do Trabalho, Técnico em Segurança do Trabalho, Vendedor Técnico, entre outros.

O processo seletivo ocorrerá no dia 4 de setembro, das 9h às 16h, na sede da People RH, localizada na Av. Bandeirantes, 2629, Centro, Americana, SP. Os interessados devem levar o currículo impresso. Quem não puder comparecer no dia poderá se cadastrar no site rhpeople.com.br e candidatar-se às vagas de interesse. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (19) 3475-9595.