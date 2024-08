Maria Giovana Recebe R$ 1,6 Milhão do Fundão Eleitoral para campanha a prefeita

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A candidata a prefeita de Americana pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), Maria Giovana, recebeu R$ 1,6 milhão do fundo especial de financiamento de campanhas, conhecido como “fundão eleitoral”. Esse fundo é destinado ao financiamento das campanhas eleitorais e é distribuído entre os partidos de acordo com sua representação no Congresso Nacional. Até o momento, Maria Giovana é a única entre os candidatos à prefeitura de Americana a receber recursos provenientes dessa fonte.

Além dos recursos do fundão, Maria Giovana também recebeu uma doação de R$ 10 mil de José Antonio Luchiari Pisoni Duarte Fortunato.

Enquanto isso, o candidato Chico Sardelli, do Partido Liberal (PL), não registrou qualquer movimentação financeira no DivulgaCand, sistema de divulgação de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral, até às 15h desta quarta-feira (28). Já Ricardo Pascote, do União Brasil, declarou uma única doação de pessoa física no valor de R$ 2 mil.