Marisa fecha 88 lojas no Brasil, mas unidade do Tivoli Shopping segue aberta

Foto: Will Moreira

Foto: Will Moreira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Marisa, concluiu o processo de fechamento de lojas deficitárias, conforme anunciado em 31 de março deste ano, como parte do plano de otimização operacional da empresa.

A loja do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara continua em operação, conforme o Portal de Americana adiantou que aconteceria (leia aqui). Em junho, shopping entrou com uma ação de despejo contra a loja. Segundo o ação, a marca deve quase R$ 500 mil em aluguel e outros encargos.

O plano previa o fechamento de 92 lojas com geração de caixa negativo durante o segundo trimestre de 2023. Com o objetivo de preservar locais onde foram identificadas melhorias que poderiam resultar em maior eficiência operacional, a empresa decidiu fechar um total de 88 lojas, incluindo 59 lojas de rua e 29 em shopping centers.

“O processo de adaptação do nosso portfólio de lojas dentro do prazo planejado foi uma das principais e mais desafiadoras ações delineadas em nosso plano de reestruturação”, disse João Pinheiro Nogueira Batista, CEO da Marisa. “A execução bem-sucedida do plano de fechamento de lojas e redução de despesas é um passo importante para fortalecer e sustentar o negócio da Marisa”, acrescentou o executivo.

A empresa investiu um total de R$ 44,5 milhões no fechamento das 88 lojas, o que representa 16% abaixo do custo inicialmente projetado. Isso resultou em um ganho de EBITDA de aproximadamente R$ 40 milhões em 2023 ou cerca de R$ 60 milhões por ano a partir de 2024. Em relação aos funcionários afetados, a Marisa conseguiu realocar internamente 40% desses profissionais.

Para a rede atualizada de 246 lojas, que mantém presença em todos os estados da federação, o foco está em maximizar a produtividade e a eficiência operacional.