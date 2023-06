Rede Marisa fecha lojas em todo o país, mas deve manter no Tivoli Shopping

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Enquanto fecha diversas lojas em todo o país, a rede varejista Marisa decidiu manter sua operação no Tivoli Shopping, localizado em Santa Bárbara d’Oeste. A informação foi confirmada pela própria empresa ao Portal de Americana. De acordo com o Programa de Eficiência Operacional da rede, cerca de 90 lojas com geração sistemática de caixa negativo serão fechadas.

Até o dia 6 de junho, 57 unidades já tiveram suas operações encerradas. No entanto, a assessoria da marca informou ao Portal de Americana que, na região de Campinas, apenas duas lojas deixarão de operar a partir do dia 15 de junho: Campinas Shopping e a unidade da Rua Regente Feijó, no centro de Campinas. As demais unidades continuarão funcionando normalmente.



O Portal apurou que a Marisa entrou com uma ação judicial para renovar o contrato de locação e manter a loja no Tivoli Shopping. Questionado sobre o assunto, o Tivoli, por meio de sua assessoria de imprensa, optou por não comentar sobre negociações e informações de contratos relacionados aos lojistas.

