Novo Núcleo de Especialidades recebe instalação de móveis

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O novo Núcleo de Especialidades começou a receber os móveis planejados da unidade nesta sexta-feira (17). A instalação também teve início nos espaços que receberão os pacientes e profissionais de saúde.

O prédio anexo ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e ao lado da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), adequado para o Núcleo, também tem recebido os acabamentos e ajustes finais, como o calçamento na entrada principal, já na fase de conclusão.

Depois do término dessas etapas, restará a limpeza geral e a instalação da nova identidade visual para que a unidade seja entregue à população.

“Estamos bem próximos de entregar mais uma importante obra na Saúde, um espaço totalmente adequado e que vai proporcionar muito mais conforto aos pacientes e funcionários. O novo Núcleo é reflexo de uma administração que pensa na qualidade do atendimento às pessoas sem abrir mão do bem-estar que a população de Americana merece, como pede o prefeito Chico Sardelli”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O novo espaço, de 1.104 m², terá uma área de recepção para mais de 100 pessoas, sanitários femininos e masculinos (adaptados para pessoas com deficiência), 15 consultórios, sendo sete deles com banheiros anexos, sala para serviço social, três consultórios de enfermagem, duas salas para eletrocardiograma, MAPA e Holter, uma sala para ultrassonografia, uma sala para ergonometria e salas para coordenação, faturamento, medicamentos e arquivo de prontuários. No local também haverá refeitório e sanitários para os funcionários, além de sala para expurgo e materiais de limpeza.

Atualmente, o Núcleo realiza cerca de cinco mil consultas e oito mil exames mensalmente. Com o novo espaço em funcionamento, a Prefeitura vai garantir uma economia de R$ 201 mil por ano, considerando o valor mensal de R$ 16.832,61 referente ao custo com o aluguel do prédio atual, na Vila Cordenonsi, locado desde agosto de 2017.

“Já estamos nos organizando para a mudança do serviço para o novo espaço. A população terá a oportunidade de usufruir de toda essa estrutura que irá proporcionar melhores condições para o atendimento”, destaca a diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rubia.

O empreendimento conta com recursos do Governo do Estado de São Paulo, por meio de emenda voluntária, no valor de R$ 2 milhões, intermediada pelo vereador de São Paulo João Jorge e pelo suplente de deputado estadual Israel Alexandre de Souza, junto de contrapartida da Prefeitura no valor de R$ 465.202,12. A tramitação documental foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.