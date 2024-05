Campo de areia da Florindo Cibin, no Parque das Nações, recebe estrutura dos alambrados

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A revitalização do campo de areia da Rua Florindo Cibin, localizado no cruzamento com a Rua Nova Zelândia, no Parque das Nações, segue avançada e começou a receber nesta sexta-feira (17) as bases dos alambrados. Os trabalhos são executados pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, com recursos próprios.

No espaço, destinado à prática de futebol de areia, futevôlei e vôlei, já foram realizados os serviços de limpeza, terraplanagem, drenagem do campo e base da calçada. Os próximos passos compreendem a colocação dos novos alambrados, substituição da areia, levantamento das copas das árvores, implantação de iluminação de LED e finalização da calçada.

“Estamos executando uma série de melhorias no campo de areia da Florindo Cibin para devolver esse espaço em excelentes condições à população da região. É um local que vai ganhar vida e voltar a ser frequentado pelos atletas para a prática dos esportes de areia. Seguimos trabalhando intensamente no cuidado com os equipamentos públicos”, afirma o secretário de Esportes, Pedro Peol.

A obra faz parte de uma série de intervenções nos espaços esportivos de Americana. Também estão em andamento as reformas das Praças de Esportes dos bairros Antônio Zanaga, Jardim Ipiranga e Vila Bertini, a construção de um novo campo de futebol society e revitalização de quadra poliesportiva na região da Praia Azul e a construção de uma nova praça esportiva no bairro Santa Sofia, na região do Portal.